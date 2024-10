Dal Consiglio comunale ok alla nuova disciplina delle ristrutturazioni edilizie (Di giovedì 31 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 30 ottobre il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato in via definitiva un provvedimento che ridisegna la disciplina delle ristrutturazioni edilizie nella Città degli Imperiali. La delibera recepisce le novità introdotte dalla legge regionale sulle Brindisireport.it - Dal Consiglio comunale ok alla nuova disciplina delle ristrutturazioni edilizie Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 30 ottobre ildi Francavilla Fontana ha approvato in via definitiva un provvedimento che ridisegna lanella Città degli Imperiali. La delibera recepisce le novità introdotte dlegge regionale sulle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Taurianova, ancora sul, dalla "sfida" elettorale stile "OK Corral" al "Ritenta che sarai più fortunato"; Taurianova, ancora sul, dalla 'sfida' elettorale stile 'OK Corral' al 'Ritenta che sarai più fortunato'; Okmaxi variazione al bilancio del Comune di Oristano. 4 mln per il centro intermodale; Indennità di funzione e gettoni di presenza per i Municipi: ok deldelibera; Ildi Margherita approva all’unanimità dei presenti il nuovo piano urbanistico generale; Nausicaa lascerà l’igiene urbana. La decisione in

Dal Consiglio comunale ok alla nuova disciplina delle ristrutturazioni edilizie

(brindisireport.it)

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 30 ottobre il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato in via definitiva un provvedimento che ridisegna la disciplina delle ristrutturazioni edilizie ...

Il Consiglio con i cittadini: no all’impianto

(msn.com)

Avallata la petizione firmata da 3mila persone contrarie alla struttura dedicata ai rifiuti. Scontro sui ritardi nelle comunicazioni ...

Messina, dal consiglio comunale ok alla delibera Arera sulla gestione dei rifiuti

(strettoweb.com)

Messina, dal consiglio comunale ok alla delibera Arera sulla gestione dei rifiuti. Approvati anche 10 debiti fuori bilancio ...

Opere pubbliche, ok alla variazione per il mercatino della Partaccia

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...