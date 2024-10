Iltempo.it - Boccia non è laureata. L'autogol di Lady Golpe che pubblica il documento

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Maria Rosariatorna alla carica. Questa sera ricomparirà infatti nel salotto amico di Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7, per commentare le rivelazioni dell'ultima puntata di Report comprensive di fotografie della testa dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano ferita e ricucita –asserisce di non essere la colpevole dello sfregio, quindi sentiremo cos'avrà da dire in merito. E ieri è ricomparsa in grande stile anche sui suoi profili socialndo – in smentita al Corriere della Sera e a varie altre testate – due documenti del 2011 e del 2012 che attestano la cessazione effettiva del suo matrimonio con l'ex marito, sposato nel 2009.