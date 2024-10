Biasin: «Inter sul pezzo! Inzaghi per me ha questo grande merito» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Biasin ha detto la sua sull’Inter che ha trionfato per 0-3 a Empoli. Il giornalista parla di unione e compattezza nella squadra di Inzaghi. SUL pezzo – Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Pressing su Canale 5, commenta il successo dell’Inter sul campo dell’Empoli: «Pareggiare 4-4 dopo che vincevi 4-2 e i troppi gol subiti fa parlare, ma guardiamo l’Inter nel complesso perché è una squadra seconda, che ha perso solo una partita, vincendola cinque delle ultime sei. Ma l’Inter è unita, contro l’Empoli ha fatto vedere di essere una squadra sul pezzo, una squadra che c’è e ha ancora fame. grande merito da parte di un tecnico riuscire a dare un grande merito a tutti e poi sta al giocatore valorizzarsi e prendersi questo merito». Inter-news.it - Biasin: «Inter sul pezzo! Inzaghi per me ha questo grande merito» Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha detto la sua sull’che ha trionfato per 0-3 a Empoli. Il giornalista parla di unione e compattezza nella squadra di. SUL– Fabrizio, ospite negli studi di Pressing su Canale 5, commenta il successo dell’sul campo dell’Empoli: «Pareggiare 4-4 dopo che vincevi 4-2 e i troppi gol subiti fa parlare, ma guardiamo l’nel complesso perché è una squadra seconda, che ha perso solo una partita, vincendola cinque delle ultime sei. Ma l’è unita, contro l’Empoli ha fatto vedere di essere una squadra sul, una squadra che c’è e ha ancora fame.da parte di un tecnico riuscire a dare una tutti e poi sta al giocatore valorizzarsi e prendersi».

Biasin chiosa sull’Inter: “Inzaghi già entrato nel polverone della critica”

In esclusiva a TMW ha parlato il noto giornalista Fabrizio Biasin ... “Inzaghi deve fare così, Inzaghi non sa fare cosà”. Non è bastata una finale di Champions, uno scudetto stravinto, le coppette e ...

Biasin: “Inter, Inzaghi è troppo educato: ogni tanto mandi qualcuno aff…..o”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ... “Inzaghi deve fare così, Inzaghi non sa fare cosà”. Non è bastata una finale di Champions, uno scudetto stravinto, le coppette e le supercoppe ...

Biasin: «Inzaghi ha abituato tutti troppo bene. Juventus? Entrambe affaticate»

Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino all’Inter, nel corso della puntata di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha commentato la situazione in generale sull’Inter in vista anche del derby contro la ...

Biasin: «Inzaghi, ad avercene! All’Inter tre grandi riconoscimenti»

Fabrizio Biasin difende Simone Inzaghi dopo le critiche in seguito al derby contro il Milan. Sottolineandone anche i grandi meriti nelle ultime stagioni sulla panchina dell’Inter RISULTATI E CRITICI – ...