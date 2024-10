Amici 24 registrazione 31 Ottobre 2024, proposta l’espulsione di un allievo: il motivo e la decisione finale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella scuola di Amici 24 il rispetto delle regole è fondamentale e durante la registrazione della puntata del 31 Ottobre 2024 è stato mostrato un filmato che evidenziava tutte le regole violate dai ragazzi, che rischiano di essere cacciati dal programma. Questo sembra essere il caso di TrigNO, finito sotto l’attenzione di docenti e produzione per il suo comportamento poco rispettoso delle norme. Mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah, e Rudy Zerbi sono propensi all’espulsione, Lorella Cuccarini si oppone. Anna Pettinelli ha deciso per una sanzione temporanea: un cartellino giallo e l’invito a lasciare lo studio, negandogli l’esibizione. Il futuro di TrigNO sembra appeso a un filo. Anticipazionitv.it - Amici 24 registrazione 31 Ottobre 2024, proposta l’espulsione di un allievo: il motivo e la decisione finale Leggi tutto 📰 Anticipazionitv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella scuola di24 il rispetto delle regole è fondamentale e durante ladella puntata del 31è stato mostrato un filmato che evidenziava tutte le regole violate dai ragazzi, che rischiano di essere cacciati dal programma. Questo sembra essere il caso di TrigNO, finito sotto l’attenzione di docenti e produzione per il suo comportamento poco rispettoso delle norme. Mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah, e Rudy Zerbi sono propensi al, Lorella Cuccarini si oppone. Anna Pettinelli ha deciso per una sanzione temporanea: un cartellino giallo e l’invito a lasciare lo studio, negandogli l’esibizione. Il futuro di TrigNO sembra appeso a un filo.

Amici 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 3 novembre: le sfide di Teodora e Luk3 e le nuove gare

Anticipazioni Amici 2024, registrazione puntata 3 novembre su Canale 5: le sfide di Teodora e Luk3, le nuove gare e scontri in studio ...

Amici 24: La sesta puntata a viaggio verso nuove emozioni musicali

La sesta puntata di "Amici 24", in onda il 3 novembre su Canale 5, promette emozioni e nuove sfide con talenti in gara e ospiti speciali. Non perdere le anticipazioni!

Amici Speciale, le Anticipazioni della nuova registrazione: lacrime ed emozioni con Andreas Muller

Ecco tutte le anticipazioni della nuova registrazione di This is me, lo speciale Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della serata Veronica Peparini, Tedua e Fiorella Mannoia.

Amici 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 27 ottobre: Alessia eliminata? Maglia sospesa, cos’è successo

Anticipazioni Amici 2024, registrazione puntata 27 ottobre su Canale 5: arriva una nuova eliminazione? Due sfide previste in studio ...