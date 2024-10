Alluvione Spagna, superati i 100 morti. Il ministro dei Trasporti: “Persone decedute all’interno delle auto”. Il dramma di Paiporta isolata e senza elettricità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono oltre 100 i morti provocati dalla spaventosa Alluvione che ha devastato l’area metropolitana di Valencia, in Spagna., Oltre 120.000 gli sfollati, almeno 500 Persone hanno pernottato in alberghi della regione di Valencia, dove sono impegnati oltre mille militari dell’Unità di emergenza dell’esercito per liberare 119 strade regionali isolate dal fango e dai detriti portati dalle piogge torrenziali. Oltre 250 Persone sono state salvate da elicotteri e 70 via terra. Ancora incerto il numero dei dispersi e non c’è ottimismo sul fatto di recuperare Persone in vita. “Purtroppo ci sono Persone morte all’interno di alcuni veicoli” ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade intasate dal fango. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, superati i 100 morti. Il ministro dei Trasporti: “Persone decedute all’interno delle auto”. Il dramma di Paiporta isolata e senza elettricità Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono oltre 100 iprovocati dalla spaventosache ha devastato l’area metropolitana di Valencia, in., Oltre 120.000 gli sfollati, almeno 500hanno pernottato in alberghi della regione di Valencia, dove sono impegnati oltre mille militari dell’Unità di emergenza dell’esercito per liberare 119 strade regionali isolate dal fango e dai detriti portati dalle piogge torrenziali. Oltre 250sono state salvate da elicotteri e 70 via terra. Ancora incerto il numero dei dispersi e non c’è ottimismo sul fatto di recuperarein vita. “Purtroppo ci sonomortedi alcuni veicoli” ha dichiarato ildeispagnolo, Óscar Puente, riferendosi alle centinaia die camion bloccati sulle strade intasate dal fango.

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...

Spagna, quasi 100 vittime per l’alluvione: ancora decine i dispersi

Valencia la zona più colpita, polemiche sui ritardi dell’allerta. Il governo decreta tre giorni di lutto nazionale ...

Alluvione in Spagna: almeno 95 morti a Valencia. Decine i dispersi. Polemiche sui ritardi dell'allerta

La Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato almeno 100 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi a ...

Alluvione senza precedenti, strage in Spagna

(ilmanifesto.it)

Clima (Europa) Comunità valenziana devastata dal fenomeno “Dana”, oltre 90 i morti e centinaia i dispersi. Colpite anche Albacete e l’Andalusia. Di Luca Tancredi Barone ...