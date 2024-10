Anteprima24.it - Agostinelli in Fratelli d’Italia, Mauriello: “Nuova fase politica per la Provincia”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il passaggio del consigliere Carmineal nostro gruppo di, si apre unaper il Consigliole di Benevento, che richiede una riflessione sul futuro delladi Benevento”. Lo dichiara in una nota alla stampa il capogruppo di Fdi Gaetano. “La maggioranza che sosteneva il Presidente Lombardi, infatti, si trova oggi in una condizione di evidente precarietà numerica – continua – che rischia di compromettere la funzionalità stessa del Consiglio, con il concreto pericolo di paralizzare i lavori e le decisioni su temi di interesse prioritario per il nostro territorio.