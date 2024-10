Von der Leyen, 'nuovo debito Ue per difesa? C'è bilancio' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Voglio insistere che ci sono solo due modi per finanziare i progetti futuri dell'Ue: i contributi nazionali o nuove risorse proprie per il bilancio europeo. Non ci sono altri modi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo alle domande sulla possibilità di nuovi strumenti di debito comune per finanziare la difesa e la preparazione alle crisi dell'Europa. "Prima" di parlare di fondi "è importante definire ciò di cui abbiamo bisogno e poi avere la volontà politica di finanziarlo insieme", ha evidenziato, facendo l'esempio di uno scudo di difesa area per l'Ue tra le possibilità priorità comuni. Quotidiano.net - Von der Leyen, 'nuovo debito Ue per difesa? C'è bilancio' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Voglio insistere che ci sono solo due modi per finanziare i progetti futuri dell'Ue: i contributi nazionali o nuove risorse proprie per ileuropeo. Non ci sono altri modi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, rispondendo alle domande sulla possibilità di nuovi strumenti dicomune per finanziare lae la preparazione alle crisi dell'Europa. "Prima" di parlare di fondi "è importante definire ciò di cui abbiamo bisogno e poi avere la volontà politica di finanziarlo insieme", ha evidenziato, facendo l'esempio di uno scudo diarea per l'Ue tra le possibilità priorità comuni.

Von der Leyen, 'nuovo debito Ue per difesa? C'è bilancio'

"Voglio insistere che ci sono solo due modi per finanziare i progetti futuri dell'Ue: i contributi nazionali o nuove risorse proprie per il bilancio europeo. Non ci sono altri modi".

Ipotesi di complotto. Orbán grida alla congiura: "Von der Leyen e Weber cospirano per rovesciarmi"

"C'è una cospirazione aperta" in Ue "contro l'Ungheria guidata da Manfred Weber e dalla presidente Ursula von der Leyen. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese ...

Orban, 'von der Leyen e Weber cospirano per rovesciarmi'

"C'è una cospirazione aperta" in Ue "contro l'Ungheria guidata da Manfred Weber e dalla presidente Ursula von der Leyen.

Difesa Europea. Von der Leyen: “C’è bilancio”

avere la volontà politica di finanziarle insieme. Ursula von der Leyen citato come esempio uno scudo di difesa aerea per l'UE tra le priorità comuni