"Vogliamo risposte chiare e tempi certi": a Ravenna la manifestazione dei comitati degli alluvionati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I comitati degli alluvionati tornano in piazza per pretendere risposte dalle istituzioni. La mobilitazione è indetta per la giornata di sabato 16 novembre, ore 10, in piazza del Popolo a Ravenna. Una manifestazione che viene organizzata dai comitati degli alluvionati di varie parti di Ravenna Ravennatoday.it - "Vogliamo risposte chiare e tempi certi": a Ravenna la manifestazione dei comitati degli alluvionati Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Itornano in piazza per pretenderedalle istituzioni. La mobilitazione è indetta per la giornata di sabato 16 novembre, ore 10, in piazza del Popolo a. Unache viene organizzata daidi varie parti di

"Chiediamo alla dirigenza della Rai di fornire risposte chiare e concrete sulle strategie future per la Rai e per la sede piemontese" dice il segretario regionale Fistel Cisl Piemonte, Stefano ...

"Vogliamo risposte chiare sugli interventi" "In merito al progetto della nuova rotatoria tra la tangenziale Losi e via Peruzzi, vogliamo risposte precise dall’amministrazione comunale".

