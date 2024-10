Davidemaggio.it - Tommaso del GF in collegamento al Gran Hermano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alfonso Signorini voleva mandarlo in Spagna affinché ‘si ricongiungesse’ all’affascinante Maica Benedicto. Per il momento, il giovaneFranchi si è però dovuto accontentare di unin diretta con il. Ieri sera, i telespettatori spagnoli hanno infatti assistito ad un nuovo crossover tra il reality di Telecinco e il nostranode Fratello con protagonisti i due ragazzi. Nel corso della decima puntata andata in onda lunedì, Alfonso ha parlato del rapporto ‘speciale’ che si è creato trae Maica, la concorrente delospite nella Casa per due giorni. Colpito da un confessionale della ragazza, in lacrime all’idea di non rivederlo più a causa del ritorno in Spagna, Franchi ha dunque ammesso di aver sentito qualcosa di bello nei riguardi della Benedicto e ha promesso di fare il possibile per rincontrarla a reality terminati.