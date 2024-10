Taiwan, allerta per super tifone Kong-rey: previsti venti di 240 Km7h (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità di Taiwan stanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del super tifone Kong-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'isola dopo aver colpito le Filippine. Kong-rey, che si sposta a nord-ovest sul Mar delle Filippine, ha raggiunto oggi la forza di un super tifone, secondo il Joint L'articolo Taiwan, allerta per super tifone Kong-rey: previsti venti di 240 Km7h proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità distanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'isola dopo aver colpito le Filippine.-rey, che si sposta a nord-ovest sul Mar delle Filippine, ha raggiunto oggi la forza di un, secondo il Joint L'articoloper-rey:di 240proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Taiwan, allerta per super tifone Kong-rey: previsti venti di 240 Km7h

(Adnkronos) - Le autorità di Taiwan stanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del super tifone Kong-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'is ...

Taiwan si prepara al tifone Krathon: venti a 245 km/h

Taiwan, pur non avendo una categoria specifica per i super tifoni, ha classificato Krathon come un "forte tifone", con raffiche di vento che raggiungono i 245 km/h. More for You Ascolti tv ...

Taiwan, si contano i danni del devastante tifone Krathon

Milano, 4 ott. (askanews) - All'indomani del passaggio del tifone Krathon a Taiwan, con piogge e venti fino a 220 chilometri orati, si contano i danni sull'isola. Sono stati segnalati 1.036 casi ...

Taiwan, tifone Krathon si abbatte sull'isola con venti a 220 Km/h

Il tifone Krathon ha toccato terra nel sud dell'isola di Taiwan, nel distretto di Kaohsiung Xiaogang, intorno alle 12.40 (le 6.40 italiane): lo fa sapere l'ufficio meteorologico taiwanese.