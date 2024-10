Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.A Show continua a regalare sorprese e grandi ospiti: dopo la presenza in studio del CT della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti, che ha parlato di Nazionale e ha commentato i risultati e le emozioni dell'ultimo weekend diA, martedì sera sarà il turno di un altro volto noto dello sport azzurro. Nel post-partita di Milan-Napoli, il coach della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, si unirà a Giorgia Rossi e ai commentatori Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini in studio, per una serata di analisi e passione calcistica e sportiva. Ma non solo, sempre in questo turno infrasettimanale, mercoledì sera atteso come ospite speciale nel post-partita di Juventus-Parma anche Lele Adani.