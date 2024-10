Scuola Saffi, la vicesindaca Mussoni in visita alle classi trasferite: “Pronti a risolvere le criticità emerse” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è svolto questa mattina, mercoledì 30 ottobre, il sopralluogo della vicesindaca Michela Mussoni e dell’assessore alle Istituzioni scolastiche, Luca Paganelli, alla Scuola primaria Ricci di San Vito, dove sono temporaneamente trasferite quattro classi terze della Scuola media Saffi.Insieme Riminitoday.it - Scuola Saffi, la vicesindaca Mussoni in visita alle classi trasferite: “Pronti a risolvere le criticità emerse” Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è svolto questa mattina, mercoledì 30 ottobre, il sopralluogo dellaMichelae dell’assessoreIstituzioni scolastiche, Luca Paganelli, allaprimaria Ricci di San Vito, dove sono temporaneamentequattroterze dellamedia.Insieme

Gli studenti torneranno alla ’Saffi’ solo a marzo

Nuovi ritardi della ditta impegnata nei lavori alla scuola. La rabbia dei genitori, oggi sopralluogo nelle classi trasferite a San Vito ...

Santarcangelo, cantiere scuola Saffi slitta di altri 40 giorni

“Nel percorso di piena condivisione dei vari step dell’intervento di adeguamento sismico della scuola media Saffi con le istituzioni scolastiche e le famiglie dei ragazzi trasferiti temporaneamente ai ...

