Cityrumors.it - Sara Centelleghe ha provato a lottare prima di essere uccisa: oggi l’autopsia

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una ragazza è statadal suo vicino di casa e coetaneo con circa trenta colpi con le forbici, nelle prossime oreè l’ennesima vittima di un sistema malato che non si oppone alla violenza, ma che spesso la normalizza facilitandogli l’ingresso nella società. Aveva solo 19 anni quando ha perso la vita o, meglio, quando le è stata strappata via dal suo vicino di casa. Una trentina di colpi di forbici. Un’aggressione frutto di una cattiveria che non può appartenere agli esseri umani o, forse, solo a loro perché neanche gli animali riuscirebbero istintivamente a compiere un gesto così truculento. L’assassino sarebbe stato individuato in Jashan Deep Badhan che, dopo una discussione, l’avrebbe aggredita uccidendola senza alcuna pietà e segna segni di umanità.haa difendersi durante l’aggressione (Pixabay) – Cityrumors.