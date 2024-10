Zon.it - Salerno, maltrattamenti in una Casa di Cura per anziani: 10 misure cautelari per operatori e responsabili

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di, con il supporto del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e del Comando Provinciale Carabinieri di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di diecipersonali disposta dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta di questa Prodella Repubblica, per reati di sequestro di persona e, in taluni casi aggravati dall’aver commesso i fatti in danno di persone affette da disabilità, di aver approfittato di circostanze di persona tali da minore la privata difesa, che a cagione delle loro condizioni psichiche, familiari e sociali, non avevano modo di chiedere aiuto o di denunciare l’accaduto, fatti questi che si sarebbero verificati in una nota struttura residenziale di