Qual è la differenza tra infertilità e sterilità? Diagnosi e trattamenti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se la fertilità è la capacità di un individuo o di una coppia – questa la definizione impiegata dall’Enciclopedia Britannica – di riprodursi tramite una normale attività sessuale, tanto l’quanto lasono l’incapacità di un singolo o di una coppia di riuscirci. In realtà il discorso è molto più complesso, sottile e delicato. Come ricordato anche in questo studio, parlare dinon è la stessa cosa. E non lo è non solo dal punto di vista prettamente clinico. Inoltre, questa confusione sui termini ha spesso portato a non stimare correttamente i due fenomeni o a interpretarli erroneamente. In uno studio del 2020 pubblicato su MDPI si fa anche riferimento a come lasia raramente discussa nella letteratura biomedica e clinica e spesso venga utilizzata come sinonimo di