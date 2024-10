Psicodramma Pd, Picierno si accorge del ceto medio. Bertinotti: “Sembrano l’orchestrina del Titanic” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue a sinistra lo Psicodramma collettivo, seguito alla sconfitta in Liguria. Pina Picierno, europarlamentare del Pd, ha lanciato l’allarme sulla base elettorale dell’area progressista e, in particolare, sull’abbandono “da parte del centrosinistra, del ceto medio che deve invece tornare a essere una priorità assoluta”. Anche l’ex segretario di Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha consigliato alla sinistra di fare un’analisi del proprio operato, prendendo atto del fallimento, invece di continuare a comportarsi a ogni elezione come “l’orchestrina sul Titanic”. Secoloditalia.it - Psicodramma Pd, Picierno si accorge del ceto medio. Bertinotti: “Sembrano l’orchestrina del Titanic” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue a sinistra locollettivo, seguito alla sconfitta in Liguria. Pina, europarlamentare del Pd, ha lanciato l’allarme sulla base elettorale dell’area progressista e, in particolare, sull’abbandono “da parte del centrosinistra, delche deve invece tornare a essere una priorità assoluta”. Anche l’ex segretario di Rifondazione comunista, Fausto, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha consigliato alla sinistra di fare un’analisi del proprio operato, prendendo atto del fallimento, invece di continuare a comportarsi a ogni elezione come “sul”.

