Piccoli e Adopo non si arrendono. Scuffet disastroso, Viola si spegne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scuffet 4,5 Al 17’ salva su Orsolini, ma sul vantaggio si fa piegare la mano dal numero 7 sul suo palo e sul raddoppio di Odgaard va giù in ritardo. Zappa 5 Ndoye entra spesso dentro il campo e lui se lo perde: come in occasione del gol, quando lo svizzero serve libero il taglio di Orsolini. In difficoltà nelle letture. Palomino 6 Limita Castro con fisico ed esperienza, dietro il migliore. Luperto 5,5 Sul vantaggio di Orsolini, Obert lo lascia scoperto, e nell’uno contro uno paga dazio. Obert 5 Orsolini gli scappa a più riprese e sull’occasione che stappa il match lascia scoperta l’area di competenza. Prati 5 In ritardo su Odgaard sullo 0-2. I cambi di posizione tra il danese e Ndoye lo mandano in tilt. Marin 5,5 Non sempre preciso in regia, sua una palla scomoda per Gaetano, che si tramuta nel contropiede del vantaggio ospite. Sport.quotidiano.net - Piccoli e Adopo non si arrendono. Scuffet disastroso, Viola si spegne Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)4,5 Al 17’ salva su Orsolini, ma sul vantaggio si fa piegare la mano dal numero 7 sul suo palo e sul raddoppio di Odgaard va giù in ritardo. Zappa 5 Ndoye entra spesso dentro il campo e lui se lo perde: come in occasione del gol, quando lo svizzero serve libero il taglio di Orsolini. In difficoltà nelle letture. Palomino 6 Limita Castro con fisico ed esperienza, dietro il migliore. Luperto 5,5 Sul vantaggio di Orsolini, Obert lo lascia scoperto, e nell’uno contro uno paga dazio. Obert 5 Orsolini gli scappa a più riprese e sull’occasione che stappa il match lascia scoperta l’area di competenza. Prati 5 In ritardo su Odgaard sullo 0-2. I cambi di posizione tra il danese e Ndoye lo mandano in tilt. Marin 5,5 Non sempre preciso in regia, sua una palla scomoda per Gaetano, che si tramuta nel contropiede del vantaggio ospite.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le Pagelle di Cagliari-Bologna: Scuffet in serata no, Adopo entra troppo tardi; L'Unione Sarda - In una serataccia Piccoli crea qualcosa. Gaetano il peggiore; Udinese Cagliari pagelle: Makoumbou imperdonabile; Cagliari, Nicola: "Gaetano sta recuperando condizione. Mina e Adopo? Non mi prendo meriti"; Luperto, un capolavoro firmato Bonato: si sta rivelando una delle migliori operazioni dell'era Giulini; Le pagelle di Parma-Cagliari 2-3: brilla Adopo nel finale, Piccoli giustiziere, per gli emiliani sono guai in difesa; Leggi >>>

Assunzione di farmaci, gli errori più comuni che si fanno (anche se siamo seguiti dal dottore) e come evitarli

(msn.com)

Tra gli sbagli più frequenti: prendere, per un piccolo disturbo, le medicine avanzate nell'armadietto, non rispettare i tempi di assunzione, «mischiare»le terapie. Il fai da te è da evitare; in caso s ...

A Milano ricordo dei piccoli martiri di Gorla dopo 80 anni

(ansa.it)

Milano ricorda dopo 80 anni la strage dei Piccoli Martiri di Gorla con una cerimonia che si è tenuta nella piazza a loro dedicata, dove si trova il monumento realizzato da Remo Brioschi che è diventat ...

Ottant’anni dopo il monumento diventa di interesse nazionale

(msn.com)

Il monumento ai Piccoli Martiri di Gorla a Milano diventa di interesse nazionale, con il presidente propone una Giornata di ricordo.

A Villa Sofia arriva un navigatore polmonare per la diagnosi di piccoli noduli tumorali: è il secondo in Italia

(palermotoday.it)

La sofisticata strumentazione esiste già a Reggio Emilia e sarà molto importante in caso di sospetta neoplasia maligna del polmone bronco polmonare ...