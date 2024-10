Perché in Liguria escludere Renzi è costato la vittoria al centrosinistra: l’analisi dell’esperto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle elezioni regionali in Liguria Andrea Orlando ha perso contro Marco Bucci con circa 8mila voti di scarto. Una differenza che, probabilmente, si sarebbe potuta colmare se Italia viva, Azione, +Europa e le altre liste liberali fossero state nella coalizione. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, che ha analizzato i flussi elettorali. Fanpage.it - Perché in Liguria escludere Renzi è costato la vittoria al centrosinistra: l’analisi dell’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle elezioni regionali inAndrea Orlando ha perso contro Marco Bucci con circa 8mila voti di scarto. Una differenza che, probabilmente, si sarebbe potuta colmare se Italia viva, Azione, +Europa e le altre liste liberali fossero state nella coalizione. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, che ha analizzato i flussi elettorali.

