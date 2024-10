Olio per il viso: ce n’è uno per ogni tipo di pelle (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La bellezza è il giusto equilibrio tra verità e falsi miti (da sfatare), come per esempio l’idea che l’Olio per il viso non vada bene per la pelle grassa a tendenza acneica o che radere i peli con il rasoio li faccia crescere più grossi. Diversamente dalla credenza popolare per cui non si dovrebbe aggiungere Olio a una base già grassa, perché rischia di peggiorare la situazione, se scelti con cura gli oli viso possono essere il giusto trattamento per ogni tipologia di pelle. Usare gli oli infatti, può aiutare a restituire il giusto equilibrio alla pelle e quindi anche prevenire eventuali sfoghi. Amica.it - Olio per il viso: ce n’è uno per ogni tipo di pelle Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La bellezza è il giusto equilibrio tra verità e falsi miti (da sfatare), come per esempio l’idea che l’per ilnon vada bene per lagrassa a tendenza acneica o che radere i peli con il rasoio li faccia crescere più grossi. Diversamente dalla credenza popolare per cui non si dovrebbe aggiungerea una base già grassa, perché rischia di peggiorare la situazione, se scelti con cura gli olipossono essere il giusto trattamento perlogia di. Usare gli oli infatti, può aiutare a restituire il giusto equilibrio allae quindi anche prevenire eventuali sfoghi.

