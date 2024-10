Mattarella: Coraggio nel disegnare il domani, sviluppo passa dalla sostenibilità non dagli egoismi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 «L'Italia è tornata a crescere. Se consideriamo gli ultimi cinque anni, il Pil nazionale è aumentato percentualmente più di quelli francese e tedesco. L'occupazione cresce, e così i contratti di lavoro a tempo indeterminato». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Mattarella: Coraggio nel disegnare il domani, sviluppo passa dalla sostenibilità non dagli egoismi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 «L'Italia è tornata a crescere. Se consideriamo gli ultimi cinque anni, il Pil nazionale è aumentato percentualmente più di quelli francese e tedesco. L'occupazione cresce, e così i contratti di lavoro a tempo indeterminato». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

