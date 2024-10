Matilde Lorenzi, domani il funerale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10.28 Ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria e assolto l'aspetto burocratico, oggi la salma di Matilde Lorenzi lascerà l'ospedale di Bolzano e verrà traslata a Valgioie (Torino), dove risiede la famiglia. I funerali si terranno domani alle 10 a Giaveno. Promessa dello sci azzurro e caporale dell'Esercito, la 19enne è rimasta vittima del grave incidente mentre si allenava sul ghiacciaio della Val Senales in vista della stagione sciistica alle porte. La morte della giovane atleta ha lasciato dolore, sgomento, incredulità. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10.28 Ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria e assolto l'aspetto burocratico, oggi la salma dilascerà l'ospedale di Bolzano e verrà traslata a Valgioie (Torino), dove risiede la famiglia. I funerali si terrannoalle 10 a Giaveno. Promessa dello sci azzurro e caporale dell'Esercito, la 19enne è rimasta vittima del grave incidente mentre si allenava sul ghiacciaio della Val Senales in vista della stagione sciistica alle porte. La morte della giovane atleta ha lasciato dolore, sgomento, incredulità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato"; Matilde Lorenzi, domani il funerale a Giaveno; ? C'è la data dei funerali di Matilde Lorenzi: quando saranno; I funerali di Matilde Lorenzi giovedì a Giaveno. Il progetto "In memoria di Matildina"; Il papà di Matilde Lorenzi: «Raccogliamo fondi per rendere le piste da sci più sicure»; I funerali di Matilde Lorenzi il 31 ottobre a Giaveno; Leggi >>>

Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: 'Ho il cuore spezzato' ...

Domani i funerali di Matilde Lorenzi, Federsci in lutto

(lagone.it)

I funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice azzurra morta durante una discesa di allenamento, si terranno il 31 ottobre a Giaveno alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. “La FISI è in lutto, ...

I funerali di Matilde Lorenzi il 31 ottobre a Giaveno, in Piemonte

(rainews.it)

Lucrezia, la sorella di Matilde: "Ho tante idee per ricordarla. Parlerò con chi di dovere per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza” ...

Funerali di Matilde Lorenzi: un addio commovente a Giaveno

(notizie.it)

La notizia della scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci, ha colpito profondamente la comunità di Giaveno e non solo. La sciatrice, che ha perso la vita a causa di un incidente durant ...