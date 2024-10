L’autolesionismo del governo nel tagliare i fondi all’automotive (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un milione di auto prodotte in Italia. Un milione di clienti che comprano auto prodotte in Italia. Non è esattamente la stessa cosa. La prima frase riproduce l’obiettivo della politica italiana, in primis del ministro Adolfo Urso, ma anche di larga parte dell’opposizione. Tranne quella più ferocemente ideologica e della Fiom-Cgil che ritiene che comunque debba essere saturata tutta la capacità produttiva degli impianti esistenti. Anche se le auto restano invendute nei piazzali. Posizione condivisibile e ragionevole, almeno in astratto. Perché tutti non possiamo che essere d’accordo sul fatto che l’Italia mantenga la sua tradizionale vocazione manifatturiera che trova la massima espressione proprio nell’automobile, insieme a un consistente numero di posti di lavoro tra diretti e correlati all’indotto. La seconda frase traduce l’obiettivo di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. Linkiesta.it - L’autolesionismo del governo nel tagliare i fondi all’automotive Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un milione di auto prodotte in Italia. Un milione di clienti che comprano auto prodotte in Italia. Non è esattamente la stessa cosa. La prima frase riproduce l’obiettivo della politica italiana, in primis del ministro Adolfo Urso, ma anche di larga parte dell’opposizione. Tranne quella più ferocemente ideologica e della Fiom-Cgil che ritiene che comunque debba essere saturata tutta la capacità produttiva degli impianti esistenti. Anche se le auto restano invendute nei piazzali. Posizione condivisibile e ragionevole, almeno in astratto. Perché tutti non possiamo che essere d’accordo sul fatto che l’Italia mantenga la sua tradizionale vocazione manifatturiera che trova la massima espressione proprio nell’automobile, insieme a un consistente numero di posti di lavoro tra diretti e correlati all’indotto. La seconda frase traduce l’obiettivo di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis.

