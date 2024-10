La mascotte del Giubileo prodotta da chi pubblicizza vibratori. La somiglianza con Greta Thumberg: bufera social (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appena presentata è già nella bufera la mascotte del Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica che inizierà a dicembre. Si chiama “Luce” e assomiglia in modo inquietante a Greta Thumberg. Sui social impazza la polemica dopo che a Roma monsignor Rino Fisichella l’ha presentata: una bimba pellegrina con l’estetica dei manga, con gli stivali infangati dal cammino e occhi grandi spalancatisul mondo; pieni di luce, appunto. E col tipico k-way giallo che abbiamo imparato a riconoscere come la divisa d’ordinanza di Greta. Sui social esplosa l’ironia. Un’altra presunta somiglianza riguarda gli «stivali infangati»: che per chi ha dimestichezza con le cronache politiche ricorda gli stivaloni sporchi di fango con cui due anni fa si presentò alla Camera l’onorevole di Avs Aboubakar Soumahoro. Secoloditalia.it - La mascotte del Giubileo prodotta da chi pubblicizza vibratori. La somiglianza con Greta Thumberg: bufera social Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appena presentata è già nellaladel, l’anno santo della Chiesa cattolica che inizierà a dicembre. Si chiama “Luce” e assomiglia in modo inquietante a. Suiimpazza la polemica dopo che a Roma monsignor Rino Fisichella l’ha presentata: una bimba pellegrina con l’estetica dei manga, con gli stivali infangati dal cammino e occhi grandi spalancatisul mondo; pieni di luce, appunto. E col tipico k-way giallo che abbiamo imparato a riconoscere come la divisa d’ordinanza di. Suiesplosa l’ironia. Un’altra presuntariguarda gli «stivali infangati»: che per chi ha dimestichezza con le cronache politiche ricorda gli stivaloni sporchi di fango con cui due anni fa si presentò alla Camera l’onorevole di Avs Aboubakar Soumahoro.

