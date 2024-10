In Finlandia è stato disposto il sequestro di beni russi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un tribunale finlandese ha ordinato il sequestro di beni russi in Finlandia per un valore di decine di miliardi di euro dopo essersi pronunciato a favore della società statale ucraina del petrolio e del gas, Naftogaz. La decisione del tribunale fa seguito a una sentenza del 2023 della Corte arbitrale permanente dell’Aia, che ha ordinato alla russia di pagare circa 4,6 miliardi di euro di risarcimento alla società dopo averne sequestrato illegalmente i beni durante l’occupazione della Crimea nel 2014. “Poiché la russia si rifiuta di pagare volontariamente a Naftogaz i fondi stabiliti dalla sentenza dell’Aia, continuiamo a utilizzare tutti i meccanismi disponibili per recuperarli. Oggi siamo un passo più vicini al ripristino della giustizia. Metropolitanmagazine.it - In Finlandia è stato disposto il sequestro di beni russi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un tribunale finlandese ha ordinato ildiinper un valore di decine di miliardi di euro dopo essersi pronunciato a favore della società statale ucraina del petrolio e del gas, Naftogaz. La decisione del tribunale fa seguito a una sentenza del 2023 della Corte arbitrale permanente dell’Aia, che ha ordinato allaa di pagare circa 4,6 miliardi di euro di risarcimento alla società dopo averne sequestrato illegalmente idurante l’occupazione della Crimea nel 2014. “Poiché laa si rifiuta di pagare volontariamente a Naftogaz i fondi stabiliti dalla sentenza dell’Aia, continuiamo a utilizzare tutti i meccanismi disponibili per recuperarli. Oggi siamo un passo più vicini al ripristino della giustizia.

Finlandia, disposto il sequestro di beni russi su richiesta di una società ucraina di gas e petrolio

La sentenza di un tribunale finlandese è arrivata dopo che la Russia non ha pagato 4,6 miliardi di euro di risarcimento al gruppo Naftogaz in seguito all'occupazione della Crimea nel 2014 View on euro ...

