Flint: Treasure of Oblivion rilasciato un nuovo gameplay! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Microids e Savage Level hanno appena rilasciato un nuovo video per il loro RPG tattico Flint: Treasure of Oblivion, offrendo oltre 4 minuti di gameplay commentato per introdurre i giocatori alle meccaniche, al mondo piratesco e alla complessità del gioco. In Flint: Treasure of Oblivion, i giocatori esplorano ambienti dettagliati interagendo con gli abitanti per avanzare nella storia e sbloccare missioni aggiuntive. Durante l’esplorazione, è possibile raccogliere carte che forniscono oggetti, abilità e armi per Flint e la sua ciurma, migliorando attributi come difesa, destrezza e salute. Il sistema di carte permette ai giocatori di personalizzare la strategia, utilizzando vari accessori e abilità in battaglia. Prima di prendere il largo, i giocatori formano una squadra selezionando pirati tra diverse classi (come chirurgo, filibustiere e timoniere), ognuna con abilità uniche. Nerdpool.it - Flint: Treasure of Oblivion rilasciato un nuovo gameplay! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Microids e Savage Level hanno appenaunvideo per il loro RPG tatticoof, offrendo oltre 4 minuti dicommentato per introdurre i giocatori alle meccaniche, al mondo piratesco e alla complessità del gioco. Inof, i giocatori esplorano ambienti dettagliati interagendo con gli abitanti per avanzare nella storia e sbloccare missioni aggiuntive. Durante l’esplorazione, è possibile raccogliere carte che forniscono oggetti, abilità e armi pere la sua ciurma, migliorando attributi come difesa, destrezza e salute. Il sistema di carte permette ai giocatori di personalizzare la strategia, utilizzando vari accessori e abilità in battaglia. Prima di prendere il largo, i giocatori formano una squadra selezionando pirati tra diverse classi (come chirurgo, filibustiere e timoniere), ognuna con abilità uniche.

