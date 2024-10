Movieplayer.it - Fino alla fine, recensione: Gabriele Muccino punta all'action per raccontare la folle notte di una ragazza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un viaggio, tra libertà, scelte e conseguenze. Un film imperfetto, a cui lasciarsi andare. In sala dal 31 ottobre dopo il passaggioFesta del Cinema di Roma Roma. Tutti abbiamo rimpianti. Le vite di tutti noi sono fatte di bivi e scelte, strade che non abbiamo percorso e che inevitabilmente ci fanno chiedere cosa sarebbe successo se avessimo preso decisioni differenti. È questo, o almeno anche questo, che ci racconta, il nuovo film di, il tredicesimo della sua carriera. Un progetto diverso da quelli a cui ci aveva abituati, perché si tratta di un thriller adrenalinico, un viaggio della durata di unache ci mette faccia a faccia con il cammino e le scelte, per l'appunto, della protagonista Sophie, interpretato da Elena