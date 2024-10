Endless Love sostituito da Canale 5 con nuovo titolo in daytime: il motivo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si avvicina la fine della corsa quotidiana di Endless Love su Canale 5, la popolare serie turca che ha conquistato i telespettatori italiani con la drammatica storia d'amore tra Nihan Sezin e Kemal Soydere. Dopo aver tenuto incollati milioni di fan al piccolo schermo, la dizi si prepara a lasciare la fascia pomeridiana di Canale 5 per proseguire solo in prime time e nel weekend. Una strategia simile a quella già adottata con Terra Amara, con l'obiettivo di allungare la durata della messa in onda e ritardare il gran finale, sempre più vicino. La decisione di Mediaset di sospendere Endless Love in daytime e trasmetterlo in un nuovo orario punta chiaramente a mantenere alta l'attenzione del pubblico. Tvpertutti.it - Endless Love sostituito da Canale 5 con nuovo titolo in daytime: il motivo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si avvicina la fine della corsa quotidiana disu5, la popolare serie turca che ha conquistato i telespettatori italiani con la drammatica storia d'amore tra Nihan Sezin e Kemal Soydere. Dopo aver tenuto incollati milioni di fan al piccolo schermo, la dizi si prepara a lasciare la fascia pomeridiana di5 per proseguire solo in prime time e nel weekend. Una strategia simile a quella già adottata con Terra Amara, con l'obiettivo di allungare la durata della messa in onda e ritardare il gran finale, sempre più vicino. La decisione di Mediaset di sospendereine trasmetterlo in unorario punta chiaramente a mantenere alta l'attenzione del pubblico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, chiude i battenti: Mediaset la spazza via dal pomeriggio televisivo | Pronta la sostituzione; Mediaset, brutte notizie:, ecco da chi;raddoppia su5: la novità per domani 12 settembre;su5, le anticipazioni della settimana dall'11 al 16 marzo; Quando va in onda The Family ad agosto: nuovo orario; Uomini e donne, Mediaset sbaglia l'annuncio orari: non sarÃda

Quando finisce Endless Love su Canale 5: la data ufficiale

(abruzzo.cityrumors.it)

La notizia non è di quelle che vorremmo sentire perché adesso c'è una data per il finale della nostra amata soap opera turca. Scopriamola.

Endless Love sorprende: cambiamenti nel palinsesto di dicembre 2024, la soap si sposta dai giovedì serali!

(informazione.it)

La programmazione di dicembre per Endless Love subisce una significativa modifica. Secondo le ultime notizie, la popolare soap opera turca continuerà ad essere trasmessa in prima serata su Canale 5, m ...

Mediaset stravolge la programmazione: Grande Fratello sostituito da Endless Love per la serata di oggi

(bigodino.it)

Mediaset sospende la diretta del Grande Fratello per trasmettere Endless Love, una soap opera turca in crescita, suscitando sorpresa tra i telespettatori e aprendo a nuove avventure narrative.

Ritorna Endless Love su Canale 5: tutte le anticipazioni dell’episodio di oggi, 29 ottobre

(ecodelcinema.com)

"Endless Love" torna su Canale 5 il 29 ottobre, con protagonisti come Neslihan Atagül e Burak Özçivit, promettendo tensione e colpi di scena nelle intricate dinamiche familiari dei personaggi.