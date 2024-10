Educazione finanziaria, italiani bocciati: maggiori difficoltà per le donne, a rischio “violenza economica. Insegnarla fin dalla primaria” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Italia registra livelli insoddisfacenti di conoscenza finanziaria e assicurativa, con oltre il 12% della popolazione definita "analfabeta" in materia e solo il 40% che raggiunge la sufficienza. Secondo l'Edufin Index, realizzato da Alleanza Assicurazioni insieme a Fondazione Mario Gasbarri e SDA Bocconi, il punteggio medio degli italiani si attesta a 56 su 100, evidenziando la necessità di migliorare le competenze in ambito economico. L'articolo Educazione finanziaria, italiani bocciati: maggiori difficoltà per le donne, a rischio “violenza economica. Insegnarla fin dalla primaria” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Italia registra livelli insoddisfacenti di conoscenzae assicurativa, con oltre il 12% della popolazione definita "analfabeta" in materia e solo il 40% che raggiunge la sufficienza. Secondo l'Edufin Index, realizzato da Alleanza Assicurazioni insieme a Fondazione Mario Gasbarri e SDA Bocconi, il punteggio medio deglisi attesta a 56 su 100, evidenziando la necessità di migliorare le competenze in ambito economico. L'articoloper le, afin” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, 12% è analfabeta;: maggiori difficoltà per le donne, a rischio “violenza economica. Insegnarla fin dalla primaria”; Gliin, il 12% è analfabeta;in, 12% e' analfabeta; Otto genitori su 10 per l'a scuola;sulle polizze: solo uno su duemila sa bene cos’è un prodotto infortuni o previdenziale; Leggi >>>

Italiani bocciati in educazione finanziaria, 12% è analfabeta

(ansa.it)

In Italia il livello di conoscenza finanziaria e assicurativa resta insufficiente e l'analfabetismo in questo campo addirittura aumenta. (ANSA) ...

Gli italiani bocciati in educazione finanziaria, il 12% è analfabeta

(repubblica.it)

L’osservatorio Edufin Index conferma un gender gap, di cinque punti, a sfavore delle donne e un gap geografico tra Nord e Sud di quattro punti. Aumenta anche ...

L’Italia non è ancora “promossa” in educazione finanziaria: l’Edufin Index 2024 resta fermo a 56 su 100

(msn.com)

L’Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni evidenzia una cultura finanziaria stagnante in Italia, con solo il 40% degli intervistati che raggiunge la sufficienza e un preoccupante 12% di analfabeti ...

Alleanza Assicurazioni, Edufin Index 2024: la cultura finanziaria degli italiani è ancora insufficiente

(affaritaliani.it)

Al via il Premio Edufin Index Donna, un riconoscimento per l’attività svolta da tre organizzazioni non profit che operano nell’ambito ...