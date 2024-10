Con Mara Venier l’amore non ha età… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva su Rai1 “Le stagioni dell’amore”, il nuovo dating show condotto da Mara Venier. A partire dal 9 novembre, ogni sabato alle 14:00, un romantico treno ci porterà alla scoperta di storie d’amore uniche e indimenticabili. In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, vedremo protagonisti over 60 alla ricerca della loro anima gemella. Ma c’è un twist: saranno i loro giovani avatar a fare il primo passo! Sì, avete capito bene: giovani ragazze e ragazzi prenderanno le sembianze degli over 60, rivivendo la loro giovinezza e raccontando la loro storia d’amore Attraverso un auricolare, gli over 60 guideranno i loro avatar, svelando la loro personalità, i loro desideri e le loro paure. Sarà un gioco di sguardi, di gesti, di parole, un vero e proprio battito a cuore aperto. Leggi tutto 📰 361magazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva su Rai1 “Le stagioni del”, il nuovo dating show condotto da. A partire dal 9 novembre, ogni sabato alle 14:00, un romantico treno ci porterà alla scoperta di storie d’amore uniche e indimenticabili. In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, vedremo protagonisti over 60 alla ricerca della loro anima gemella. Ma c’è un twist: saranno i loro giovani avatar a fare il primo passo! Sì, avete capito bene: giovani ragazze e ragazzi prenderanno le sembianze degli over 60, rivivendo la loro giovinezza e raccontando la loro storia d’amore Attraverso un auricolare, gli over 60 guideranno i loro avatar, svelando la loro personalità, i loro desideri e le loro paure. Sarà un gioco di sguardi, di gesti, di parole, un vero e proprio battito a cuore aperto.

Con Mara Venier l’amore non ha età…

