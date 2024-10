Clint Eastwood dà forfait alla prima del suo nuovo film: problemi di salute o protesta? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È giallo su Clint Eastwood: il 94enne premio Oscar per Gli Spietati e Million Dollar Baby ha disertato il tappeto rosso di Giurato numero 2, il suo 40° film da regista, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. Nessuna ragione è stata data per l’assenza del cineasta alla proiezione di gala dell’American film Institute a Los Angeles. Il film, costato circa 30 milioni di dollari, uscirà nelle sale il primo novembre: racconta il dramma interiore di un uomo che scopre di essere coinvolto personalmente nel processo di alto profilo per omicidio che da membro della giuria si trova a giudicare. Sul red carpet dell’Afi Fest a Hollywood sono sfilati Nicholas Hoult, Toni Collette e J.K. Simmons, oltre alla figlia di Clint, Francesca Eastwood, che nel film ha un piccolo ruolo. Quotidiano.net - Clint Eastwood dà forfait alla prima del suo nuovo film: problemi di salute o protesta? Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È giallo su: il 94enne premio Oscar per Gli Spietati e Million Dollar Baby ha disertato il tappeto rosso di Giurato numero 2, il suo 40°da regista, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. Nessuna ragione è stata data per l’assenza del cineastaproiezione di gala dell’AmericanInstitute a Los Angeles. Il, costato circa 30 milioni di dollari, uscirà nelle sale il primo novembre: racconta il dramma interiore di un uomo che scopre di essere coinvolto personalmente nel processo di alto profilo per omicidio che da membro della giuria si trova a giudicare. Sul red carpet dell’Afi Fest a Hollywood sono sfilati Nicholas Hoult, Toni Collette e J.K. Simmons, oltrefiglia di, Francesca, che nelha un piccolo ruolo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Clint Eastwood dà forfait alla prima del suo nuovo film: problemi di salute o protesta?; Cry Macho – Ritorno a casa, recensione: i veri duri non piangono?; Venezia 2018: A Star is Born, la recensione del film di Bradley Cooper; A Star is Born - La recensione, Lady Gaga offre una prova coraggiosa nel film di Bradley Cooper; Invictus: Morgan Freeman nella testa di Nelson Mandela, nel cuore del Sudafrica; "American Sniper", Clint Eastwood al cinema con il film sul cecchino-eroe Usa; Leggi >>>

Clint Eastwood dà forfait alla prima del suo nuovo film: problemi di salute o protesta?

(quotidiano.net)

È giallo su Clint Eastwood: il 94enne premio Oscar per Gli Spietati e Million Dollar Baby ha disertato il tappeto rosso di Giurato numero 2, il suo 40° film da regista, che potrebbe essere l’ultimo de ...

Giurato Numero 2, cosa dice la stampa americana del nuovo film di Clint Eastwood?

(cinema.everyeye.it)

Scoprite le prime reazioni a Giurato Numero 2, nuovo film diretto da Clint Eastwood presentato in queste ore all'AFI Festival.

Clint Eastwood, mistero sull’assenza alla prima del suo nuovo film

(msn.com)

Le ipotesi sono problemi di salute per il regista e attore, 94 anni, o una protesta silenziosa nei confronti della casa di distribuzione del suo ‘Juror n.2’ ...

Clint Eastwood dirigerà un altro film dopo Giurato numero 2? Gli attori protagonisti: "Lavorerà fin quando vorrà"

(badtaste.it)

Sebbene l'ultimo film del regista, a novembre al cinema, sia stato venduto come il suo ultimo, i suoi attori anticipano che potrebbe non essere così ...