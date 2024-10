Cinque sanzioni amministrative a gestori di bar (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Sondrio lo scorso fine settimana ha condotto un’importante operazione di controllo straordinario a Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano e zone limitrofe a cui hanno partecipato personale della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e il Reparto Prevenzione Crimine di Milano. A seguito dei controlli effettuati in 29 esercizi pubblici tra bar e pub, di cui 10 possessori di videolottery e giochi e scommesse, sono state elevate 5 sanzioni amministrative a 3 locali di Chiavenna e Morbegno. Controllati più di 40 veicoli e più di 250 persone, di cui 80 con precedenti di polizia. Ilgiorno.it - Cinque sanzioni amministrative a gestori di bar Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Sondrio lo scorso fine settimana ha condotto un’importante operazione di controllo straordinario a Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano e zone limitrofe a cui hanno partecipato personale della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e il Reparto Prevenzione Crimine di Milano. A seguito dei controlli effettuati in 29 esercizi pubblici tra bar e pub, di cui 10 possessori di videolottery e giochi e scommesse, sono state elevate 5a 3 locali di Chiavenna e Morbegno. Controllati più di 40 veicoli e più di 250 persone, di cui 80 con precedenti di polizia.

