Chi è Enrico Pazzali, al centro dell'indagine sulle banche-dati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è un nome che risuona con forza nei corridoi del potere milanese. Con una carriera che si estende per oltre due decenni,ha costruito una reputazione solida come manager e leader, ma ora si trova aldi un'inchiesta che potrebbe compromettere la sua immagine e il suo futuro professionale.Un percorso professionale illustreNato a Milano nel 1964,ha conseguito la laurea in economia aziendale presso l'Università Bocconi, specializzandosi in organizzazione del lavoro. La sua carriera è iniziata in aziende di prestigio come Poste, Omnitel, Compaq, Shell e Bull, prima di approdare nel 2007 a Fiera Milano come direttore generale. La sua ascesa è culminata con la nomina a amministratore delegato, ruolo che ha ricoperto fino al 2015, quando ha deciso di trasferirsi a Roma per guidare Eur Spa.