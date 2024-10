Ilnapolista.it - Cari giochisti, marameo. Senza risultato, neanche la mano de Dios sarebbe stata ricordata

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ladeCesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli a San Siro con il Milan. Il Napoli ha giocato al meglio delle sue caratteristiche e ha giocato dopo l’iniziale vantaggio al gatto con il topo con i rossoneri. Infatti gli azzurri hanno controllato la partita, aspettandoli e poi colpendoli e offrendo anche sprazzi di bel gioco. Insomma ha fatto una grande partita. Il Milan ha avuto qualche occasione ma il Napoli ha dato l’impressione di tenere sempre la partita sotto controllo e di saperla gestire. Da parte sua il Milan ha come attenuanti le assenze di alcuni dei suoi titolari tra squalificati (Reijnders, Theo), infortunati (Gabbia), febbricitanti (Pulisic) e il mistero Leao in rotta con l’allenatore. E i sostituti non sono sembrati all’altezza degli assenti.