Avellino all' esame Provinciale è big match a Trapani | la presentazione le ultime e dove vederla

Subito in campo per la dodicesima giornata del campionato. L'Avellino, archiviato il largo successo sul Messina, sfida il Trapani nel turno infrasettimanale: la squadra di Raffaele Biancolino è attesa al Provinciale per il big match. I lupi, in una serie positiva e reduci da cinque vittorie

Trapani-Avellino, probabili formazioni: ballottagio tra Frascatore e Liotti

«Rispettiamo il Trapani perché deve arrivare primo e vincere il campionato». Raffaele Biancolino ama giocare a nascondino. Per la verità ha cominciato da allenatore ...

Avellino, consigliere Petracca: «Mai con Nargi, rimarremo all'opposizione»

«Sul terzo mandato il Pd apra una discussione con i livelli territoriali del partito. Bagno di folla per De Luca alla Festa de L'Unità? Nel 2020 in Irpinia ha preso ...

Avellino – La Festa Provinciale de L’Unità

E’ il senso dell’edizione 2024 di WEDemocratico, la Festa Provinciale de L’Unitàorganizzata dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino in programma i prossimi 26 e 27 ottobre ...

PD, da domani ad Avellino la Festa Provinciale de L’Unità

Sarà l’occasione per discutere e riflettere sui temi di maggiore attualità dal punto di vista politico e sociale, ma anche relativi al territorio irpino ...