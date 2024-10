Autostrada Catania-Palermo, Saverino (Pd) annuncia una interrogazione: "Condizioni sempre più critiche" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Corsie ristrette, cantieri, buche e avvallamenti: le Condizioni dell’Autostrada Palermo-Messina sono sempre più critiche e a nulla sono valse le soluzioni tampone e gli interventi temporanei approntati finora. Un’emergenza continua che porta a un elevato rischio di collisioni in caso di maltempo Cataniatoday.it - Autostrada Catania-Palermo, Saverino (Pd) annuncia una interrogazione: "Condizioni sempre più critiche" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Corsie ristrette, cantieri, buche e avvallamenti: ledell’-Messina sonopiùe a nulla sono valse le soluzioni tampone e gli interventi temporanei approntati finora. Un’emergenza continua che porta a un elevato rischio di collisioni in caso di maltempo

Palermo-Messina, Saverino (PD): “Autostrada in condizioni critiche”

La deputata regionale Ersilia Saverino, esponente del Partito Democratico, ha lanciato un nuovo allarme sulle precarie condizioni delle principali arterie ...

Autostrada Palermo-Catania, stop alle auto per otto ore

ENNA – L’autostrada A19 Palermo-Catania sarà chiusa temporaneamente, all’altezza di Enna, dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani mattina. La chiusura servirà ai lavori di demolizione della ...

Scatta la chiusura per lavori dell’autostrada Palermo-Catania. Dalle 22 alle 6 nei pressi di Enna

Questa notte, lunedì 28 ottobre, sarà temporaneamente chiusa l’autostrada A19 Palermo-Catania ad Enna, in entrambe le direzioni, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione della campata num ...

Restringimenti e disagi sulla Palermo-Catania per dei cantieri, ecco dove e fino a quando

Fino al 22 novembre, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” vige il restringimento di entrambe le carreggiate, dal km 22,900 al km 23,200, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso. Sulla stessa ...