Accusato di due omicidi, chiesto ergastolo per infermiere

Secondo l'accusa, a causare il decesso dei due pazienti sarebbe stata la somministrazione di forti dosi di sedativi da parte dell'imputato

Catania, infermiere imputato per due omicidi: chiesto ergastolo

La Procura di Catania ha chiesto alla Corte d'assise la condanna all'ergastolo dell'infermiere Vincenzo Villani Conti, 52 anni, accusato dell'omicidio di due pazienti mentre erano ricoverate nell'ospe ...

Infermiere imputato per 2 omicidi,chiesta condanna ergastolo

La Procura di Catania ha chiesto alla Corte d'assise la condanna all'ergastolo dell'infermiere Vincenzo Villani Conti, 52 anni, accusato dell'omicidio di due pazienti mentre erano ricoverate nell'ospe ...

Dosi elevate di sedativi, chiesto ergastolo per infermiere del Cannizzaro accusato di due omicidi

CATANIA – La Procura di Catania ha richiesto alla Corte d'assise la condanna all'ergastolo per Vincenzo Villani Conti, infermiere di 52 anni, accusato dell'omicidio di due pazienti ricoverate ...

