25NOVEMBRE

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Reading, monologhi, performance, memorie, talk interattivi per riflettere e cercare tutte le forme di contrasto culturale al femminicidio. Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Quest’anno, il Teatro Carcano si impegna attivamente affinché questa ricorrenza diventi un’importante occasione di sensibilizzazione e di mobilitazione civile, utilizzando il teatro come strumento di riflessione e dialogo sul tema.Dal 25 novembre al 1 dicembre, il Teatro Carcano ospiterà un’intera settimana di eventi, tra cui reading, monologhi, happening, testimonianze e talk interattivi. L’obiettivo è promuovere un approfondimento condiviso e una ricerca collettiva di soluzioni per contrastare il fenomeno del femminicidio e ogni forma di violenza di genere.