Wta di Jiujiang Martina Trevisan torna a vincere | batte Zheng senza problemi

(Di martedì 29 ottobre 2024)passa al secondo truno del Wta in corso ain Cina. L’azzurra, n. 136 del ranking, ha superato in scioltezza la cinese Wushuang, n. 352, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Fuori subito dal torneo invece Lucia Bronzetti. L’azzurra, n. 77 del ranking, è stata eliminata in tre set dalla 22enne thailandese Mananchaya Sawangkaew, n. 147, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. (Fonte Adnkronos) Foto Tullio Puglia – Fitp ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.