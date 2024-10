Ucraina, attacco russo a Kharkiv: colpito grattacielo in lista per entrare nei Patrimoni UNESCO (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esercito russo ha colpito un edificio simbolo della città Ucraina di Kharkiv, ferendo sette persone. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato che a essere stato colpito è lo storico grattacielo di Derzhprom, noto anche come Palazzo dell’Industria, il quale era in fase di valutazione per l’inserimento nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. L’edificio è stato il primo grattacielo sovietico ed è considerato uno dei simboli del costruttivismo. Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Kharkiv: colpito grattacielo in lista per entrare nei Patrimoni UNESCO Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esercitohaun edificio simbolo della cittàdi, ferendo sette persone. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato che a essere statoè lo storicodi Derzhprom, noto anche come Palazzo dell’Industria, il quale era in fase di valutazione per l’inserimento nelladeidell’umanità dell’. L’edificio è stato il primosovietico ed è considerato uno dei simboli del costruttivismo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Guerra, news oggi. Russia: "Esercitazioni per simulare unnucleare". LIVE; Zelensky ha chiesto missili da 2500 km ma gli Usa hanno rifiutato - Russia, 25 anni a un cittadino ucraino per omicidio ufficiale di Marina; Guerra- Russia, le news di oggi. Mosca: “Esercitazioni per simulare unnucleare”. Il ministro degli Esteri nordcoreano in Russia; Guerra in, almeno quattro morti in unnotturno su Kharkiv;a Kharkiv: colpito grattacielo in lista per entrare nei Patrimoni UNESCO;- Russia in guerra, le notizie di oggi in diretta | Zelensky parla con il presidente della Corea del Sud: «Misure contro l'escalation»; Leggi >>>

È il 981° giorno di guerra in Ucraina. Pentagono: «Diecimila soldati nordcoreani addestrati nella Russia orientale»

(corriere.it)

Le notizie di martedì 29 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Il sindaco della città, Igor Terekhov, spiega su Telegram che dopo i primi tre decessi, «sotto le macerie è stato trovato il corp ...

Guerra Ucraina, news oggi. Russia: "Esercitazioni per simulare un attacco nucleare". LIVE

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, news oggi. Russia: 'Esercitazioni per simulare un attacco nucleare'. LIVE ...

Guerra Ucraina, Mosca: "Preso il controllo di Selydove". Attacco su Kharkiv: 4 morti. LIVE

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, attacco su Kharkiv: 4 morti. Timori per soldati Nord Corea in Russia. LIVE ...

Ucraina, Kiev: almeno un morto e 12 feriti in un raid russo a Kryvyi Riha | A ottobre avanzata record delle truppe del Cremlino

(msn.com)

La guerra in Ucraina giunge al giorno 979. Un uomo è morto a seguito di un attacco missilistico a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I feriti sono almeno dodici. Lo ...