Tumori, Dorigo (AstraZeneca): "Collaborazione tra aziende farmaceutiche accelera innovazione" (Di martedì 29 ottobre 2024) Presentata a Milano la campagna sulla prevenzione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca 'In seno al futuro' "E' bello vedere due associazioni pazienti che lavorano insieme con le donne affette da tumore al seno metastatico e anche due aziende farmaceutiche come AstraZeneca e Daiichi Sankyo che sono state antesignane nel settare questa alleanza. Un'alleanza che si

Tumori, Dorigo (AstraZeneca): "Collaborazione tra aziende farmaceutiche accelera innovazione"

(Adnkronos) - "E' bello vedere due associazioni pazienti che lavorano insieme con le donne affette da tumore al seno metastatico e anche due aziende farmaceutiche come AstraZeneca e Daiichi Sankyo che ...

Cancro seno, campagna 'In seno al futuro' per aiutare le donne nel percorso di cura

(Adnkronos) - Rispondere ai bisogni insoddisfatti delle donne con tumore al seno metastatico e supportarle nella comprensione del percorso terapeutico. Sono i principali obiettivi di 'In seno al futur ...

L'incidenza dei tumori in Italia influenzata dal genere e dall'età

Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 19% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del polmone (15%), il tumore ...

Tumori, linfoma mantellare, Khalil (Lilly Italy): "Collaborazione per assicurare accesso a nuova terapia"

Per assicurare l'accesso alla terapia innovativa ai pazienti è fondamentale la collaborazione con associazioni dei pazienti, medici e istituzioni” ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore ...