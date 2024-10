Sorpresi nel porto canale mentre esercitano la pesca a strappo, sanzioni per 8mila euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue, sia di giorno che di notte, l'azione delle guardie giurate ittiche della guardia civile ambientale contro lo sciacallaggio e il bracconaggio della fauna ittica nel porto canale di pescara.È il presidente della guardia civile ambientale, Luigi Di Benedetto, responsabile della II° Ilpescara.it - Sorpresi nel porto canale mentre esercitano la pesca a strappo, sanzioni per 8mila euro Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue, sia di giorno che di notte, l'azione delle guardie giurate ittiche della guardia civile ambientale contro lo sciacallaggio e il bracconaggio della fauna ittica neldira.È il presidente della guardia civile ambientale, Luigi Di Benedetto, responsabile della II°

