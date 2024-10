Solidarietà e rabbia. Sara, l’ultima vittima. Una fiaccolata anche contro la violenza (Di martedì 29 ottobre 2024) COSTA VOLPINO (Bergamo) Una fiaccolata per Sara Centelleghe. Per non dimenticarla e alzare il grido di dolore di un paese che ha deciso di reagire e non lasciare soli papà Vittorio e mamma Marilisa. Domani dalle 20.30, con inizio da piazzale Marconi a Lovere, vicino all’istituto Piana e arrivo a Costa Volpino in piazza 8 marzo, Saranno in tanti. La comunità di Costa Volpino in queste ore si è stretta attorno alla famiglia della diciottenne uccisa venerdì notte dal vicino di casa un indiano di 19 anni. Sara li avrebbe compiuti tra pochi giorni, con una festa con gli amici di sempre che stava iniziando a organizzare e che invece non ci sarà. Sia nelle piazze, sia nei bar, sia sulla pagina social “Sei di Costa Volpino“ si discute di quanto successo. Simona Acatti ha sottolineato la necessità di "essere in tanti" per dire basta alla violenza. Ilgiorno.it - Solidarietà e rabbia. Sara, l’ultima vittima. Una fiaccolata anche contro la violenza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) COSTA VOLPINO (Bergamo) UnaperCentelleghe. Per non dimenticarla e alzare il grido di dolore di un paese che ha deciso di reagire e non lasciare soli papà Vittorio e mamma Marilisa. Domani dalle 20.30, con inizio da piazzale Marconi a Lovere, vicino all’istituto Piana e arrivo a Costa Volpino in piazza 8 marzo,nno in tanti. La comunità di Costa Volpino in queste ore si è stretta attorno alla famiglia della diciottenne uccisa venerdì notte dal vicino di casa un indiano di 19 anni.li avrebbe compiuti tra pochi giorni, con una festa con gli amici di sempre che stava iniziando a organizzare e che invece non ci sarà. Sia nelle piazze, sia nei bar, sia sulla pagina social “Sei di Costa Volpino“ si discute di quanto successo. Simona Acatti ha sottolineato la necessità di "essere in tanti" per dire basta alla

Sara Centelleghe - una fiaccolata a Costa Volpino per ricordare la ragazza uccisa

Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 – La comunità di Costa Volpino in queste ore si è stretta attorno alla famiglia di Sara Centelleghe, la 18enne morta venerdì notte per mano di un indiano di 19 anni: Jashandeep Badhan.

Sara Centelleghe - una fiaccolata a Costa Volpino per ricordare la ragazza uccisa in casa

Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 – La comunità di Costa Volpino in queste ore si è stretta attorno alla famiglia di Sara Centelleghe, la 18enne morta venerdì notte per mano di un indiano di 19 anni: Jashandeep Badhan. In paese, in queste ...

Solidarietà e rabbia. Sara, l’ultima vittima. Una fiaccolata anche contro la violenza

Una fiaccolata per Sara Centelleghe. Per non dimenticarla e alzare il grido di dolore di un paese che ha deciso di reagire e non lasciare soli papà Vittorio e mamma Marilisa. Domani dalle 20.30, con i ...

Sara Centelleghe, la rabbia del papà: «Per cosa è morta mia figlia? Basta donne uccise, bisogna insegnarlo ai bambini fin da piccoli»

«Bisogna fare qualcosa, è ora di finirla, non può sempre andare avanti così, non possono sempre passarla liscia. È una questione di cultura che è ...

