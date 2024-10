Sport.quotidiano.net - Serie C. L’Arezzo al Cabassi, Serpini: "Serve il vero Carpi»

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Quello che dobbiamo ritrovare non è il risultato ma il, perché se ritroviamo ilalla lunga i risultati poi arrivano". Cristianè chiaro alla vigilia della sfida che stasera porterà alle 20,45 al ’seconda forza del campionato, che con 6 vittorie nelle ultime 8 gare è salito a -4 dalla capolista Pescara. Il tecnico riparte dal naufragio di venerdì. "A Pesaro non è andato niente – spiega –, in queste ultime gare abbiamo cercato di tutelare il reparto difensivo abbassandoci ma non ha funzionato, siamo andati a Pesaro per giocare uomo contro uomo e abbiamo visto le differenze fra noi e loro. Gli avversari ci conoscono, hanno capito come prenderci e siamo troppo ’puliti’. Dobbiamo trovare un piano B e crescere, capire che se c’è da fare ’a schiaffoni’ dobbiamo imparare a farlo contro avversari superiori.