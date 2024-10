Serie A in Francia: L'Équipe acquisisce i diritti e riporta il campionato italiano in TV (Di martedì 29 ottobre 2024) Il gruppo francese L'Équipe ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie A italiana per il pubblico francese, riempiendo il vuoto lasciato da BeIN Sports che fino a maggio scorso ne deteneva l'esclusiva. L'accordo, valido per le prossime due stagioni fino al 2026, rappresenta un'opportunità per la vasta comunità di appassionati italiani e francesi di continuare a seguire il massimo campionato italiano. L'annuncio dell'accordo è stato pubblicato direttamente sul sito del gruppo L'Équipe, senza rivelare i dettagli economici dell’operazione.A partire dalla decima giornata della stagione 2024-2025, L'Équipe trasmetterà due partite di Serie A per turno. Una delle partite verrà mandata in chiaro sul canale 21 della TNT (il digitale terrestre francese), mentre la seconda sarà riservata agli abbonati sulla piattaforma L'Équipe Live Foot. Digital-news.it - Serie A in Francia: L'Équipe acquisisce i diritti e riporta il campionato italiano in TV Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il gruppo francese L'ha acquisito idi trasmissione dellaA italiana per il pubblico francese, riempiendo il vuoto lasciato da BeIN Sports che fino a maggio scorso ne deteneva l'esclusiva. L'accordo, valido per le prossime due stagioni fino al 2026, rappresenta un'opportunità per la vasta comunità di appassionati italiani e francesi di continuare a seguire il massimo. L'annuncio dell'accordo è stato pubblicato direttamente sul sito del gruppo L', senza rivelare i dettagli economici dell’operazione.A partire dalla decima giornata della stagione 2024-2025, L'trasmetterà due partite diA per turno. Una delle partite verrà mandata in chiaro sul canale 21 della TNT (il digitale terrestre francese), mentre la seconda sarà riservata agli abbonati sulla piattaforma L'Live Foot.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il gruppo L'Equipe acquisisce diritti tvA per laA in: L'Équipe acquisisce i diritti e riporta il campionato italiano in TV; AccordoA-L'Equipe: il campionato italiano torna visibile incon due partite a giornata; LaA ritorna in: La Chaîne L’Équipe ne acquisisce i diritti televisivi; L’Equipe si assicura i diritti televisivi dellaA per la; La LegaA sta trattando con l'Équipe per la vendita dei diritti tv del campionato in

Serie A in Francia: L'Équipe acquisisce i diritti e riporta il campionato italiano in TV

(digital-news.it)

gruppo francese L'Équipe ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie A italiana per il pubblico francese, riempiendo il vuoto lasciato da BeIN Sports che fino a maggio scorso ne deteneva l'escl ...

Il gruppo L'Equipe acquisisce diritti tv Serie A per la Francia

(ansa.it)

Il canale L'Equipe, emittente televisiva legata all'omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione in Francia della Serie A italiana. (ANSA) ...

Serie A in Francia, il canale de L’Equipe interessato ai diritti tv del campionato italiano

(sportface.it)

La Serie A potrebbe tornare ad essere trasmessa in Francia. Secondo quanto riporta RMC Sport, L’Equipe sul suo canale (canale 21 digitale terrestre) sarebbe interessato ai diritti tv del massimo ...

La Serie A e l'Italia al Pallone d'Oro 2024

(msn.com)

Non solo il Pallone d'Oro, ma tanti altri premi che verranno assegnati nella cerimonia di lunedì 28 ottobre. Chi sono i rappresentanti italiani e di Serie A candidati in ogni categoria?