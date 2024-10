Bergamonews.it - Sara a Deep: “Chi sei?”, poi l’impulso omicida. I punti oscuri e la rabbia del padre: “Perché?”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Costa Volpino. La domanda è una:? Forse il Gip che questa mattina (martedì 29 ottobre) ascolterà JashanBadhan nell’interrogatorio di garanzia, riuscirà nell’impresa di farsi raccontare cosa è scattato nella mente del giovane la notte tra venerdì e sabato, quando ha confessato di avere ucciso a colpi di forbici la 18enneCentelleghe, nella camera da letto dell’appartamento che condivideva con la madre in via Nazionale 124 a Costa Volpino. Il 19enne di origini indiane è stato trasferito in via precauzionale dal carcere all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, per il suo stato psicologico alterato e per scongiurare episodi di autolesionismo. Assistito dall’avvocato Fausto Micheli, potrà raccontare al giudice la sua versione dei fatti ed eventualmente spiegare il movente dell’omicidio, ildi quell’azione efferata.