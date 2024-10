Dilei.it - Riccardo e Benedetta, primo (vero) red carpet di coppia

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo 3 anni d’amore, tra momenti di pausa e ritorni di fiamma, la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha visto sfilare sul tappeto rosso una bellissimadi attori, che proprio in questa occasione ha ufficializzato il proprio amore, almeno secondo quello che è il protocollo ufficiale dello show biz: il redmano nella mano.e Scamarcio ePorcaroli, che si sono innamorati nel 2021, lasciati nel 2022 e ripresi nel 2024, non avevano mai davsolcato un redcome, fatta eccezione per i film di cui erano entrambi protaognisti o eventi in cui erano stati entrambi premiati. Invece, per la presentazione dle film Modì, di cui Johnny Depp è regista e Scamarcio interprete ufficiale, l’attore ha voluto proprio lei come accompagnatrice ufficiale.