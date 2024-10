Primo avvistamento di gatto selvatico nel Parco del Delta del Po trovato morto, il Direttore: «Ucciso sulla strada» (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Primo gatto selvatico avvistato nell'area del Parco del Delta del Po è una femmina trovata morta sulla strada statale Romea, non lontano da Mirabilandia. Il Direttore del Parco Massimiliano Costa ci ha spiegato che la strada attraversa aree naturali di grande pregio e rappresenta un pericolo per la fauna. Fanpage.it - Primo avvistamento di gatto selvatico nel Parco del Delta del Po trovato morto, il Direttore: «Ucciso sulla strada» Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilavvistato nell'area deldeldel Po è una femmina trovata mortastatale Romea, non lontano da Mirabilandia. IldelMassimiliano Costa ci ha spiegato che laattraversa aree naturali di grande pregio e rappresenta un pericolo per la fauna.

E' la prima occasione, per i naturalisti, di osservare questa specie proveniente dall’area della pineta di Classe. “Finora avevamo avuto solo prove fotografiche della sua presenza: potrebbe essere arr ...

prima confermata solo da prove fotografiche. Il direttore del Parco, Massimiliano Costa, ci spiega che si tratta di un avvistamento unico: «La presenza del gatto selvatico in quest'area non era più ...

Un esemplare femmina di gatto selvatico è stato trovato morto a lato della statale Romea, quasi certamente per l'impatto con un veicolo, nelle vicinanze ...

