Urbanpost.it - Partita IVA per e-commerce: quando è necessaria?

Leggi tutto su Urbanpost.it

Se stai pensando di avviare un’attività di vendita online, ti sarai sicuramente chiesto se è necessario aprire unaIVA. In questo articolo esploriamo i vari aspetti che riguardano laIVA nell’e-, così da chiarirti le idee su come procedere. Cos’è laIVA? LaIVA è un codice numerico composto da undici cifre che identifica un soggetto fiscale. Questo codice viene attribuito a persone fisiche e giuridiche che esercitano in modo abituale uno o più attività economiche. La sua apertura comporta l’obbligo di rispettare la normativa fiscale vigente nel paese.si parla di e-, è importante comprendere quali siano i requisiti anagrafici e le situazioni che richiedono l’apertura dellaIVA, anche se non tutte le vendite online rendono necessario questo passaggio.