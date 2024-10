Donnaup.it - Pane naan al formaggio: soffice e filante, favoloso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilal, noto anche come cheese, è una variantee golosa della ricetta tradizionale indiana. Questoè diffuso in tutto il Medio Oriente e viene servito caldo insieme ai piatti tipici locali, ma si accompagna divinamente anche alle pietanze nostrane. In questa veste originale è perfetto da solo, per una merenda salata, come aperitivo o come stuzzichino spezzafame, ma anche in tavola per impreziosire un pranzo o una cena in famiglia. Proviamo a cucinarlo insieme!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 350 gr di farina 00 125 gr di yogurt bianco 100 ml di acqua tiepida 30 ml di olio extravergine di oliva 8 gr di lievito di birra 1 cucchiaino di sale 250 gr dimorbido. Con queste dosi otterremo 4 porzioni. Il procedimento Sciogliamo il lievito nell’acqua e teniamolo a portata di mano.