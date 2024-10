Napolipiu.com - Napoli capolista: così Conte ha stravolto tutto dopo Verona

(Di martedì 29 ottobre 2024) La sconfitta al Bentegodi ha cambiato il destino della squadra, ora attesa da tre esami di maturità Ilvola in testa alla Serie A con un vantaggio di quattro punti sulle inseguitrici. Una cavalcata che ha radici precise: la sconfitta di. Quel giorno Antoniostravolse, scrive il Corriere dello Sport, con “messaggi forti alla dirigenza e allo spogliatoio“. Da quel momento gli azzurri hanno cambiato marcia: sette vittorie, un pareggio, sedici reti realizzate e solo due subite in otto partite. La cura-Oriali ha prodotto una trasformazione impressionante, certificata dai sei clean sheet in nove giornate di campionato. Il tecnico pugliese ha plasmato unnuovo, paziente e letale. Non più la squadra “ombrosa e fragile” di un tempo, ma un gruppo maturo che sa aspettare il momento giusto per colpire.